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Август заявит о себе грозой и туманом: прогноз погоды в Калининграде и области в субботу

Ночью в регионе ожидаются кратковременные дожди.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в ночь с 31 июля на 1 августа ожидаются кратковременные дожди, гроза, а также туман. Видимость в пелене составит 500 — 1 000 м, предупредили в региональном МЧС.

Днём дождь продолжит идти. Температура воздуха ночью +16…+19°C, днём +20…+25 градусов. Ветер западный, северо-западный ночью 7−12 м/с, днём 4−9 м/с.

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