Август заявит о себе грозой и туманом: прогноз погоды в Калининграде и области в субботу

В Калининградской области в ночь с 31 июля на 1 августа ожидаются кратковременные дожди, гроза, а также туман. Видимость в пелене составит 500 — 1 000 м, предупредили в региональном МЧС.
Днём дождь продолжит идти. Температура воздуха ночью +16…+19°C, днём +20…+25 градусов. Ветер западный, северо-западный ночью 7−12 м/с, днём 4−9 м/с.
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