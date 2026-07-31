Генерал Юнус-Бек Евкуров рассказал, зачем постоянно приезжает на передовую

Заместитель министра обороны, генерал армии, Герой России Юнус-Бек Евкуров рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о своих поездках на передовую.
«Быть в войсках и встречаться с воинами, которые отправляются на передовую — это обязанность любого командира, любого должностного лица. Я, как отвечающий за боевую и физическую подготовку в войсках, обязан быть на полигонах, в учебных центрах, в районах подготовки, слаживания и восстановления боеспособности», — рассказал Евкуров.
Он подчеркнул, что не может не быть там по должностным обязанностям, а также ему ему интересно понаблюдать, как ребята готовятся и работают.
«А еще — узнать и почувствовать, какая у них мотивация, морально-психологический дух, настроение. Как они обеспечены всем необходимым, какие у них есть вопросы, жалобы», — добавил генерал армии.
Кроме того, он отметил, что важно посмотреть, как указания и доктрины доходят до подразделений и как осваиваются, а также какой на них обратный отклик.
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