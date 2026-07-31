Генерал Юнус-Бек Евкуров рассказал, зачем постоянно приезжает на передовую

«Быть в войсках и встречаться с воинами, которые отправляются на передовую — это обязанность любого командира, любого должностного лица. Я, как отвечающий за боевую и физическую подготовку в войсках, обязан быть на полигонах, в учебных центрах, в районах подготовки, слаживания и восстановления боеспособности», — рассказал Евкуров.