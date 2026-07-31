Евкуров: Глядя на бойцов СВО понимаешь, что память поколений — не пустые слова

Память поколений и военно-патриотическое воспитание не являются пустыми словами для военнослужащих ВС России. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель министра обороны, генерал армии, Герой России Юнус-Бек Евкуров.
«Самое главное — они погрузились в этот воинский коллектив, и они готовы с ним до конца идти. Общаясь с нашими солдатами и офицерами, по-настоящему понимаешь: память поколений плюс военно-патриотическое воспитание — слова не пустые. И — не простые», — рассказал генерал.
По его словам, спецоперация показала, что молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад.
Как ранее писал сайт KP.RU, Евкуров объяснил, зачем отправляется на передовую встречаться с войском. По его словам, это обязанность любого командира.
Почему бойцы рвутся на СВО даже после ранения и зачем генерал армии носит солдатские берцы: интервью замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.