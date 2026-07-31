Евкуров: Глядя на бойцов СВО понимаешь, что память поколений — не пустые слова

«Самое главное — они погрузились в этот воинский коллектив, и они готовы с ним до конца идти. Общаясь с нашими солдатами и офицерами, по-настоящему понимаешь: память поколений плюс военно-патриотическое воспитание — слова не пустые. И — не простые», — рассказал генерал.