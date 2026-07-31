Университет имени Баумана и САПРАН заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве в области реализации образовательных программ по информационным технологиям заключили Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана и компания САПРАН. Развитие такого партнерства отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Документ подписали первый проректор университета Павел Дроговоз и исполнительный директор САПРАН Андрей Митюков. Согласно условиям, сотрудничество предполагает участие сотрудников компании в преподавании ИТ-дисциплин, разработку и актуализацию учебных программ. Соглашение заключено до конца 2026 года с правом продления.
«Наше сотрудничество — это возможность передать накопленную экспертизу в области создания единых цифровых контуров для промышленности. Мы ведем проекты в нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, пищевой и других отраслях промышленности и видим большой спрос со стороны предприятий на специалистов, способных проектировать такие системы. И рассчитываем, что новые программы с вузом, который готовит кадры непосредственно для промышленных предприятий, станут вкладом в решение этой задачи», — отметил Андрей Митюков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.