Университет имени Баумана и САПРАН заключили соглашение о сотрудничестве

«Наше сотрудничество — это возможность передать накопленную экспертизу в области создания единых цифровых контуров для промышленности. Мы ведем проекты в нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, пищевой и других отраслях промышленности и видим большой спрос со стороны предприятий на специалистов, способных проектировать такие системы. И рассчитываем, что новые программы с вузом, который готовит кадры непосредственно для промышленных предприятий, станут вкладом в решение этой задачи», — отметил Андрей Митюков.