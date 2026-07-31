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«Надел и поехал»: генерал Евкуров рассказал, почему предпочитает солдатские берцы

Генерал Юнус-Бек Евкуров: Люблю берцы. Я так привык. Мне так удобнее.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра обороны, генерал армии, Герой России Юнус-Бек Евкуров в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о своих поездках на передовую, к бойцам СВО.

В частности, журналист Александр Гамов уточнил у генерала армии — почему тот всегда выезжает в войска в солдатских берцах, в полевой форме?

«Наши заместители министра обороны все в полевой форме. И я. Иногда бывают там районы, где надо себя не афишировать. Мы можем надеть и “тактику”. И “мультикам” (форма и снаряжение, на которые нанесён специальный камуфляжный рисунок. — Авт.) Без знаков различия. Это у нас есть», — рассказал Евкуров.

Он подчеркнул, что в основном командиры стараются ездить в форме, которую утвердил министр обороны.

«Есть в ботинках, брюки навыпуск, а есть берцы. Я люблю берцы. Я так привык. Мне так удобнее. Они в генеральском кабинете. Понятное дело, чтобы — надел и поехал. И бронежилет, и каска, все здесь», — добавил генерал.

Ранее Евкуров объяснил, зачем отправляется на передовую встречаться с войском. По его словам, это обязанность любого командира.

Почему бойцы рвутся на СВО даже после ранения и зачем генерал армии носит солдатские берцы: интервью замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.