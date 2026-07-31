«Надел и поехал»: генерал Евкуров рассказал, почему предпочитает солдатские берцы

«Наши заместители министра обороны все в полевой форме. И я. Иногда бывают там районы, где надо себя не афишировать. Мы можем надеть и “тактику”. И “мультикам” (форма и снаряжение, на которые нанесён специальный камуфляжный рисунок. — Авт.) Без знаков различия. Это у нас есть», — рассказал Евкуров.