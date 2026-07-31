В техникумы и колледжи Прикамья подали 88 тысяч заявлений

В Пермском крае все большую популярность приобретают система среднего профессионального образования. В техникумы и колледжи региона абитуриенты подали 88 тыс. заявлений га 17,5 тыс. бюджетных мест.
Конкурс на «бюджет» в техникумы и колледжи составляет около пяти человек на место. В системе СПО продолжат обучение 70% выпускников девятых классов школ Пермского края.
Самый высокий конкурс среди промышленных образовательных учреждений: Пермский нефтяной колледж — 16 заявлений на место, Пермский авиационный техникум — семь, Пермский политехнический колледж им. Славянова — шесть.
В число самых популярные направлений среди абитуриентов вошли направления: «Прикладная геодезия», «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Информационные системы и программирование», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Мехатроника и робототехника», «Сварочное производство», «Технология машиностроения».
В краевом Минобре напомнили, подать документы можно лично в приемной комиссии колледжа или техникума, онлайн — через сервис «Поступление в СПО онлайн» на портале «Госуслуги».
В Пермском крае 2025−2026 учебный год стал последним почти для 32 тыс. учеников девятых классов, включая школы Перми — 13 774 девятиклассника.