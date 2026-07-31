Райффайзенбанк заработал в первом полугодии €0,55 млрд

Российское подразделение австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) принесло за первое полугодие 2026 года чистую прибыль в размере €0,55 млрд. В результате его доля в общей прибыли группы составила 40%. При этом Райффайзенбанк постепенно сворачивает свою деятельность, хотя и менее активно, чем Юникредит-банк. RBI не оставляет попыток уйти с российского рынка, но в настоящее время сосредоточена на иске к компании «Распериа».