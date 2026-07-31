Волгоградских водителей призвали не заправляться впрок

Свое мнение по сложившейся ситуации V102.RU выразил и председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев. В частности, он напомнил, что цель врага — не только уничтожить объекты промышленной и гражданской инфраструктуры и тем самым нанести нам ущерб, но и посеять смятение и панику. Поэтому в такой ситуации надо сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, считает Евгений Князев.