Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградских водителей призвали не заправляться впрок

В Волгоградской области сохраняется стабильная ситуация на топливном рынке. Такое.

В Волгоградской области сохраняется стабильная ситуация на топливном рынке. Такое заявление сделали региональные власти. Запасов топлива в регионе достаточно, но вместе с тем на АЗС фиксируется повышенный спрос. Специалисты просят автомобилистов не заправляться впрок и не создавать искусственный ажиотаж.

— Профильные ведомства администрации региона совместно с УФАС по Волгоградской области продолжают мониторинг состояния топливного рынка, — говорится в сообщении. Напомним, сегодня после террористической атаки БПЛА на Волгоград на некоторых АЗС образовались очереди. При этом корреспонденты ИА «Высота 102», проехавшие заправки в трех районах областного центра, зафиксировали наличие трех видов топлива на всех точках.

Свое мнение по сложившейся ситуации V102.RU выразил и председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев. В частности, он напомнил, что цель врага — не только уничтожить объекты промышленной и гражданской инфраструктуры и тем самым нанести нам ущерб, но и посеять смятение и панику. Поэтому в такой ситуации надо сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, считает Евгений Князев.

Собеседник также подчеркнул, что власти региона уже недавно справились с ситуацией и при необходимости решат эту проблему и в следующий раз и призвал водителей не создавать панику и ажиотаж.

Ранее сообщалось о снижении стоимости автомобильного топлива на волгоградских АЗС. Также перед этим «Газпром» и «Лукойл» объявили о снятии лимитов на отпуск бензина и дизеля.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше