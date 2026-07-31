Провозить топливо по Крымскому мосту с 4 августа разрешат только в спецканистрах

Перевозить топливо по Крымскому мосту с 4 августа можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к переправе и подготовке к досмотру.
— Для перевозки топлива допускаются специальные сертифицированные канистры, предназначенные для перевозки и хранения горючих жидкостей. Канистры могут быть изготовлены только из стали, алюминия или специального пластика, — говорится в сообщении.
Объем одной канистры не должен превышать 40 литров. Также емкости не должны быть заполнены более чем на 95 процентов. Всего на одном автомобиле можно провозить не более 200 литров топлива, уточнил канал.
25 июля заместитель председателя кабинета министров России Александр Новак заявил, что разрешение выпускать бензин экологического класса «Евро-3» является временной мерой. Он подчеркнул, что власти страны пошли на этот шаг для покрытия текущего дефицита и обеспечения внутреннего рынка топливом.
Украинские дроны уже несколько месяцев бьют по российским нефтеперерабатывающим заводам. Проблемы с бензином у потребителей начались с Крыма. Позже в других регионах начали вводить лимиты на продажу горючего. «Вечерняя Москва» рассказала, действительно ли в России наступил топливный кризис.