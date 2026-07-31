Провозить топливо по Крымскому мосту с 4 августа разрешат только в спецканистрах

Перевозить топливо по Крымскому мосту с 4 августа можно только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к переправе и подготовке к досмотру.