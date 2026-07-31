Археологи обнаружили в Германии крошечные фигурки птиц возрастом 40 тысяч лет

В пещере Холе-Фельс на юго-западе Германии археологи обнаружили две крошечные фигурки птиц, вырезанные из бивня мамонта около 40 тысяч лет назад. Размер каждой находки не превышает человеческий ноготь, и специалисты считают их одними из самых тонких произведений искусства эпохи ледникового периода. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Пещера, где нашли фигурки, является одним из важнейших доисторических археологических мест Европы. Исследователи предположили, что их создали первые представители Homo sapiens, которые поселились в этом регионе.
Одна из фигурок изображает птицу в спокойной позе, словно сидящую на земле, а вторая — птицу с расправленными крыльями, будто она находится в полете. По словам ученых, изображения напоминают куропаток или тетеревов, которые обитали в холодной среде Европы во время ледникового периода.
Исследователи посчитали, что такие предметы могли использоваться не только как украшения, но и обладать символическим значением — служить личными талисманами или обозначать принадлежность к определенной группе, передает газета.
16 июля в Пскове археология нашли обломок фигурки мифического животного. Большое количество таких подвесок впервые обнаружили на территории Смоленщины. Кроме того, схожие фигурки ранее находили в районе низовьев реки Даугавы.