Археологи обнаружили в Германии крошечные фигурки птиц возрастом 40 тысяч лет

В пещере Холе-Фельс на юго-западе Германии археологи обнаружили две крошечные фигурки птиц, вырезанные из бивня мамонта около 40 тысяч лет назад. Размер каждой находки не превышает человеческий ноготь, и специалисты считают их одними из самых тонких произведений искусства эпохи ледникового периода. Об этом сообщила газета Daily Mail.