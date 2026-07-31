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На канализационно-насосной станции в Алуште установят новое оборудование

Окончание работ запланировано на декабрь 2027 года.

Источник: Национальные проекты России

Новое оборудование установят на канализационно-насосной станции в городе Алуште в Республике Крым в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Строительно-монтажные работы проводятся за счет средств федерального бюджета. Поставка оборудования ожидается в августе. Специалисты очистили стены фасада и подготовили их к оштукатуриванию, протянули кабель, демонтировали бетонные конструкции. Активно ведутся работы по армированию зданий станции и камеры переключения, а также демонтаж внутренней отделки. Окончание всех работ запланировано на декабрь 2027 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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