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Лерчек отказалась комментировать приговор

Получившая пять лет условно блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) отказалась комментировать вынесенный ей приговор и покинула здание суда, не ответив на вопросы журналистов.

Получившая пять лет условно блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) отказалась комментировать вынесенный ей приговор и покинула здание суда, не ответив на вопросы журналистов.

После завершения заседания Чекалина вышла из здания суда, проигнорировала представителей СМИ и сразу уехала.

Ранее суд признал Лерчек виновной по делу о незаконных валютных операциях и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 765 миллионов рублей. Во время процесса она вину не признала, а ее защита просила оправдать подсудимую либо освободить ее от наказания в связи с тяжелым заболеванием.

Уголовное дело связано с продажей фитнес-марафонов. По версии следствия, Чекалина и ее сообщники оформляли договоры с иностранной компанией и переводили полученные средства на счета зарубежного банка, предоставляя агентам валютного контроля документы с недостоверными сведениями. Следствие оценило объем выведенных за границу средств примерно в 251 миллион рублей.

Ранее рассмотрение дела приостанавливалось из-за онкологического заболевания Чекалиной. После прохождения курса лечения медики пришли к выводу, что состояние здоровья позволяет ей участвовать в судебных заседаниях.

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Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
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