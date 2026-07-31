Лерчек отказалась комментировать приговор

Получившая пять лет условно блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) отказалась комментировать вынесенный ей приговор и покинула здание суда, не ответив на вопросы журналистов.
После завершения заседания Чекалина вышла из здания суда, проигнорировала представителей СМИ и сразу уехала.
Ранее суд признал Лерчек виновной по делу о незаконных валютных операциях и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 765 миллионов рублей. Во время процесса она вину не признала, а ее защита просила оправдать подсудимую либо освободить ее от наказания в связи с тяжелым заболеванием.
Уголовное дело связано с продажей фитнес-марафонов. По версии следствия, Чекалина и ее сообщники оформляли договоры с иностранной компанией и переводили полученные средства на счета зарубежного банка, предоставляя агентам валютного контроля документы с недостоверными сведениями. Следствие оценило объем выведенных за границу средств примерно в 251 миллион рублей.
Ранее рассмотрение дела приостанавливалось из-за онкологического заболевания Чекалиной. После прохождения курса лечения медики пришли к выводу, что состояние здоровья позволяет ей участвовать в судебных заседаниях.