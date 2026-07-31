Лерчек отказалась комментировать приговор

Ранее суд признал Лерчек виновной по делу о незаконных валютных операциях и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 765 миллионов рублей. Во время процесса она вину не признала, а ее защита просила оправдать подсудимую либо освободить ее от наказания в связи с тяжелым заболеванием.