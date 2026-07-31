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Татьяна Ким: логики в ударах ВСУ по объектам WB нет

Атаки на Wildberries направлены на обычных граждан России, заявила глава компании Татьяна Ким.

Никакой логики в ударах Вооруженных сил Украины по складам Wildberries нет. Об этом заявила глава компании Wildberries Татьяна Ким в видеообращении.

«Никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть. Противник сам сделал публичные заявления о том, что атаки на Wildberries направлены на обычных граждан России», — сказала Ким.

Она подчеркнула, что единственная цель ВСУ заключается в том, чтобы оказать давление, а также дестабилизировать и вызвать панику у большого количества россиян.

«Единственное, что можно сейчас сделать — это с холодной головой всем нам, предпринимательскому сообществу России, иметь план пересборки на ближайшее время, адаптироваться и трансформироваться», — добавила глава WB.

Напомним, первая атака на склады WB произошла 18 июля, тогда ВСУ атаковали центры в Электростали и Котовске. После этого случилась волна налетов на логистические объекты в Краснодаре и Невинномысске 22 июля.

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