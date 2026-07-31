Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татьяна Ким ответила на обвинения в якобы продаже военных товаров на Wildberries

Татьяна Ким заявила, что атаки на склад Wildberries были сделаны Киевом в попытке дестабилизировать ситуацию в РФ и вызвать панику среди россиян.

Источник: Комсомольская правда

Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким ответила на обвинения в адрес маркетплейса о якобы продаже на площадке товаров военного назначения. Об этом она рассказала в своем заявлении, сделанном 31 июля.

«Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс — Амазон или Алибаба — и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них», — отметила Ким.

Основательница WB подчеркнула, что никакой логики и рациональности в действиях террористического киевского режима нет. Украинские власти, как подчеркнула Ким, сами сделали публичные заявления о том, что атаки на склады маркетплейса были направлены против обычных граждан России.

«Единственная их цель — оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества россиян», — резюмировала Татьяна Ким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Основательница Wildberries Татьяна Ким: Террористы усиливают огневую мощь, но мы успешно отражаем большую часть атак.

Узнать больше по теме
Татьяна Ким (Бакальчук): биография, семья и состояние основательницы Wildberries
Скандал с маркетплейсом Wildberries привел к тому, что биография Татьяны Ким (Бакальчук), его владелицы, стала интересна многим пользователям Сети. Предлагаем узнать историю одной из самых богатых женщин России.
Читать дальше