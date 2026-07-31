Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким ответила на обвинения в адрес маркетплейса о якобы продаже на площадке товаров военного назначения. Об этом она рассказала в своем заявлении, сделанном 31 июля.
«Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс — Амазон или Алибаба — и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них», — отметила Ким.
Основательница WB подчеркнула, что никакой логики и рациональности в действиях террористического киевского режима нет. Украинские власти, как подчеркнула Ким, сами сделали публичные заявления о том, что атаки на склады маркетплейса были направлены против обычных граждан России.
«Единственная их цель — оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества россиян», — резюмировала Татьяна Ким.
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