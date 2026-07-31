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Татьяна Ким: WB провел две волны выплат пострадавшим в терактах бизнесменам

Глава Wildberries сообщила о выплатах бмзнесменам, чьи товары пострадали из-за атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Wildberries провел две волны выплат пострадавшим в терактах бизнесменам. Об этом заявила глава компании Wildberries Татьяна Ким в видеообращении.

«Пока система разрабатывается, мы провели уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления», — сказала Ким.

По её словам, для более крупных партнеров компания ввела повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за счет Wildberries, а также кредитные каникулы в банке и ряд иных мер поддержки.

Напомним, первая атака на склады WB произошла 18 июля, тогда ВСУ атаковали центры в Электростали и Котовске. Вторая волна налетов случилась 22 июля, логистические объекты получили повреждения в Краснодаре и Невинномысске.

Ранее сайт KP.RU писал, что Wildberries осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании.

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