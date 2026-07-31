Татьяна Ким: WB провел две волны выплат пострадавшим в терактах бизнесменам

«Пока система разрабатывается, мы провели уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления», — сказала Ким.