Татьяна Ким: WB провел две волны выплат пострадавшим в терактах бизнесменам

Wildberries провел две волны выплат пострадавшим в терактах бизнесменам. Об этом заявила глава компании Wildberries Татьяна Ким в видеообращении.
«Пока система разрабатывается, мы провели уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления», — сказала Ким.
По её словам, для более крупных партнеров компания ввела повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за счет Wildberries, а также кредитные каникулы в банке и ряд иных мер поддержки.
Напомним, первая атака на склады WB произошла 18 июля, тогда ВСУ атаковали центры в Электростали и Котовске. Вторая волна налетов случилась 22 июля, логистические объекты получили повреждения в Краснодаре и Невинномысске.
Ранее сайт KP.RU писал, что Wildberries осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании.
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