Татьяна Ким выступила с видеообращением

Ким рассказала о том, что маркетплейс выступил как проводник интересов малого и среднего бизнеса. Она уже обсудила с правительством РФ комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. Кроме того, уже проведены два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Для более крупных партнеров введена повышенная скидка постоянного покупателя на их товар за счет компании, кредитные каникулы в WB банке и ряд иных мер поддержки.