Татьяна Ким выступила с видеообращением

Глава компании Wildberries Татьяна Ким заявила, что террористические атаки ВСУ на склады маркетплейса — это атаки на сотни миллионов людей в десятках стран. Об этом руководитель компании заявила в видеообращении.
«Уже почти две недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам. Wildberries — народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны и других стран тоже. Поэтому удары по нам — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно…», — подчеркнула она.
Татьяна Ким отметила, что склады Wildberries оборудованы всеми доступными средствами защиты. И тот факт, что компания успешно отражает большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь.
Руководитель Wildberries заметила, что в интернете появилось много мошенников и юристов, которые хотят нажиться на общей беде, пользуются ситуацией и незнанием людей, предлагают свои услуги для решения проблем. Она призвала партнеров торговой площадки доверять только официальным каналам коммуникаций и государству.
Ким рассказала о том, что маркетплейс выступил как проводник интересов малого и среднего бизнеса. Она уже обсудила с правительством РФ комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. Кроме того, уже проведены два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Для более крупных партнеров введена повышенная скидка постоянного покупателя на их товар за счет компании, кредитные каникулы в WB банке и ряд иных мер поддержки.
По словам Татьяны Ким, со следующей недели Wildberries планирует провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, чтобы точечно решать их актуальные проблемы, появившиеся на фоне ситуации.
Глава Wildberries указала, что единственная цель ВСУ — оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества россиян. Единственное, что можно сейчас сделать — это с холодной головой всем нам, предпринимательскому сообществу России, иметь план пересборки на ближайшее время, адаптироваться и трансформироваться, заключила она.
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