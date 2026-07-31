На Кубани прошел День поля

Краевой День поля, где ученые представили перспективные сорта и гибриды отечественной селекции, прошел в Краснодарском крае в ходе реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального научного центра риса.
Данный научный центр совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом ведет работу по созданию цифровой платформы для управления продукционным процессом агроценозов риса — так называется искусственная экосистема заливного рисового поля. На площадке центра смонтирована автоматизированная установка для оценки внешних и внутренних свойств растений с использованием мультиспектральной камеры. Усиленное оборудование позволяет получать детальные сведения о состоянии растений и фиксировать динамику их развития.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.