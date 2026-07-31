Ким ответила «диванным экспертам» по поводу защиты объектов Wildberries

«Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс — Anazon или Alibaba и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них», — добавила Ким, подчеркнув, что «никакой логики и здравого смысла, рациональности» в действиях тех, кто атакует объекты Wildberries, нет.