Ким ответила «диванным экспертам» по поводу защиты объектов Wildberries

Склады Wildberries оснащены всеми доступными средствами защиты, система противопожарной безопасности объектов полностью перестроена с 2024 года, а с первого дня атак их оборона ежедневно усиливается. Об этом РБК сообщила гендиректор Wildberries Татьяна Ким.
«Я вижу в интернете рассуждения “диванных экспертов” на тему защиты наших объектов, противовоздушной обороны и так далее. Повторяю — наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения», — сказала она.
Ким подчеркнула, что большая часть атак успешно отражается, несмотря на их растущую интенсивность. В качестве примера она привела атаку на склад в Екатеринбурге, в которой, по словам гендиректора Wildberries, было задействовано более 200 беспилотников самолетного типа.
Ким назвала атаки БПЛА «обстоятельствами непреодолимой силы», отметив, что наличие или отсутствие этого пункта в офертах не имеет значения: по закону эти потери не подлежат возмещению. Она предупредила продавцов о появляющихся в интернете «мошенниках и юристах», которые предлагают услуги по взысканию компенсаций, и призвала доверять только официальным каналам Wildberries и властям: «В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство».
Компания обсудила с правительством меры поддержки пострадавших предпринимателей; общая система помощи разрабатывается, детали представят в ближайшие дни. Ким напомнила, что уже проведены два транша выплат продавцам, чьи товары пострадали. Во вторую волну попали почти 100 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров введены повышенные скидки для покупателей, кредитные каникулы в WB Банке и другие меры. Со следующей недели начнутся очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах.
«Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс — Anazon или Alibaba и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них», — добавила Ким, подчеркнув, что «никакой логики и здравого смысла, рациональности» в действиях тех, кто атакует объекты Wildberries, нет.
C 18 июля атакам беспилотников подверглись объекты Wildberries в ряде регионов, в том числе в Московской, Тамбовской, Пензенской, Свердловской и Ленинградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Петербурге, Крыму и Удмуртии. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Котовске Тамбовской области — там погибли семь сотрудников, еще 23 пострадали. На ряде объектов в результате атак произошли крупные пожары, часть складов временно прекратила работу.
Ким после атаки на Электросталь и Котовск заявила, что семьям погибших сотрудников выплатят по 2 млн руб., пострадавшим в тяжелом состоянии — по 1 млн руб. По данным пресс-службы RWB на 28 июля, тем, кто пострадал из-за атак на логистические объекты, было выплачено 40 млн руб. В связи с атаками в Wildberries также заявили, что перестроили логистические цепочки, чтобы избежать сбоев в работе маркетплейса, и начали оценку ущерба продавцам.