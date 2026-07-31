Суд изъял 123 объекта недвижимости у запрещенных «Свидетелей Иеговы»

Всего резиденты иностранных государств получили права на 123 объекта недвижимости. Речь идет о 63 жилых и нежилых зданиях и помещениях общей площадью более 11 тыс. кв. м, а также 60 земельных участках площадью 5,6 га. Активы расположены в Москве и Подмосковье, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тульской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Свердловской, Курганской, Белгородской, Липецкой, Самарской областях, на Кубани и Ставрополье, а также в республиках Хакасия, Северная Осетия, Якутия и в Ханты-Мансийском автономном округе.