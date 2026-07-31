Глава WB Татьяна Ким: Иностранный бизнес понес миллиардные убытки из-за атак ВСУ

Иностранные предприниматели понесли миллиардные убытки из-за атак ВСУ по складам Wildberries. Об этом в своем обращении заявила основательница маркетплейса и глава RWB Татьяна Ким.
«В нашей экосистеме ведут бизнес десятки тысяч людей из Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Предприниматели этих стран тоже понесли миллиардные убытки», — подчеркнула Ким.
По словам главы WB, площадка является народным маркетплейсом, которым пользуется каждый житель России, а также граждане других стран. Поэтому удары по складам Wildberries можно считать атакой по сотням миллионов людей в десяти государствах одновременно.
Ранее KP.RU сообщал, что Татьяна Ким ответила на обвинения в адрес маркетплейса о якобы продаже на площадке товаров военного назначения. Глава RWB подчеркнула, что киевский режим прикрывает свои истинные причины ударов, при этом пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране и вызвать панику среди россиян.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Основательница Wildberries Татьяна Ким: Террористы усиливают огневую мощь, но мы успешно отражаем большую часть атак.