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Глава WB Татьяна Ким: Иностранный бизнес понес миллиардные убытки из-за атак ВСУ

Татьяна Ким заявила, что из-за атак ВСУ по складам Wildberries убытки понесли предприниматели из Беларуси, Китая, Армении и других стран.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные предприниматели понесли миллиардные убытки из-за атак ВСУ по складам Wildberries. Об этом в своем обращении заявила основательница маркетплейса и глава RWB Татьяна Ким.

«В нашей экосистеме ведут бизнес десятки тысяч людей из Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Предприниматели этих стран тоже понесли миллиардные убытки», — подчеркнула Ким.

По словам главы WB, площадка является народным маркетплейсом, которым пользуется каждый житель России, а также граждане других стран. Поэтому удары по складам Wildberries можно считать атакой по сотням миллионов людей в десяти государствах одновременно.

Ранее KP.RU сообщал, что Татьяна Ким ответила на обвинения в адрес маркетплейса о якобы продаже на площадке товаров военного назначения. Глава RWB подчеркнула, что киевский режим прикрывает свои истинные причины ударов, при этом пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране и вызвать панику среди россиян.

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