Ранее KP.RU сообщал, что Татьяна Ким ответила на обвинения в адрес маркетплейса о якобы продаже на площадке товаров военного назначения. Глава RWB подчеркнула, что киевский режим прикрывает свои истинные причины ударов, при этом пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране и вызвать панику среди россиян.