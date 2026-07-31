Ким: WB очно встретится с предпринимателями в пострадавших от атак регионах

Как писал сайт KP.RU, 31 июля глава Wildberries Татьяна Ким выступила с видеообращением о ситуации в компании на фоне не прекращающихся атак украинских боевиков на логистические центры маркетплейса. Она указала, что единственная цель ВСУ — оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества россиян. Единственное, что можно сейчас сделать — это с холодной головой всем нам, предпринимательскому сообществу России, иметь план пересборки на ближайшее время, адаптироваться и трансформироваться, заключила она.