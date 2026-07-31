Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким: WB очно встретится с предпринимателями в пострадавших от атак регионах

Татьяна Ким выступила с видеообращением.

Источник: Комсомольская правда

Компания Wildberries планирует провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших от атак регионах России. Об этом сообщила глава маркетплейса Татьяна Ким.

«Со следующей недели мы планируем провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, чтобы точечно решать их актуальные проблемы, появившиеся на фоне ситуации», — подчеркнула она.

Как писал сайт KP.RU, 31 июля глава Wildberries Татьяна Ким выступила с видеообращением о ситуации в компании на фоне не прекращающихся атак украинских боевиков на логистические центры маркетплейса. Она указала, что единственная цель ВСУ — оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества россиян. Единственное, что можно сейчас сделать — это с холодной головой всем нам, предпринимательскому сообществу России, иметь план пересборки на ближайшее время, адаптироваться и трансформироваться, заключила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Основательница Wildberries Татьяна Ким: Террористы усиливают огневую мощь, но мы успешно отражаем большую часть атак.

Узнать больше по теме
Татьяна Ким (Бакальчук): биография, семья и состояние основательницы Wildberries
Скандал с маркетплейсом Wildberries привел к тому, что биография Татьяны Ким (Бакальчук), его владелицы, стала интересна многим пользователям Сети. Предлагаем узнать историю одной из самых богатых женщин России.
Читать дальше