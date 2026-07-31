Монах во Флоренции обнаружил рецепт эликсира XIX века с составом как у Coca-Cola

В июле прошлого года американская компания PepsiCo выпустила первую в мире «полезную» колу, в которой содержатся пребиотики. Новый напиток не уступает по вкусу классической Pepsi, но в его составе присутствует всего пять граммов сахара и три грамма пребиотической клетчатки. Всего в ней 30 килокалорий, также в составе отсутствуют искусственные подсластители.