В Калининграде на ул. Аральской и Брамса планируют закрыть движение

В Калининграде в августе для движения транспорта закроют две улицы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Движение транспорта на ул. Аральской от ул. Старшего сержанта Карташева до ул. Лужской будет закрыто с 2 по 25 августа. Ограничение вводится для обеспечения безопасности при прокладке инженерных коммуникаций на этом участке.
Проезд транспорта по улице Брамса между домами № 29 и № 31 закроют с 12 по 27 августа. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности при ремонте тепловой сети на этом участке.
На время работ автобусы маршрута № 71 поедут по ул. Кирова, Римского-Корсакова, Репина, Брамса, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по Брамса, Г. Димитрова, Менжинского, Кирова, далее согласно существующей схеме движения.