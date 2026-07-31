Премьер Испании призвал уважать договоры из-за предложений приостановить Шенген

Испанский премьер заявил, что сейчас Евросоюз должен сосредоточиться на построении сильного и единого блока, а не сеять раскол. При этом политик отметил, что в других странах ЕС в период с 2021 по 2026 год также наблюдались масштабные случаи незаконного пересечения границ, включая Италию, Германию и территорию Западных Балкан.