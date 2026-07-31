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Премьер Испании призвал уважать договоры из-за предложений приостановить Шенген

Премьер Испании Санчес заявил, что других странах ЕС также наблюдались случаи незаконного пересечения границ беженцами.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Евросоюз уважать договоры на фоне предложений о приостановке членства страны в Шенгенской зоне. Об этом он заявил в социальной сети X.

«Солидарность и эмпатия — (право — прим. ред.) выбора. Уважение европейских договоров и данных — нет», — написал Санчес.

Испанский премьер заявил, что сейчас Евросоюз должен сосредоточиться на построении сильного и единого блока, а не сеять раскол. При этом политик отметил, что в других странах ЕС в период с 2021 по 2026 год также наблюдались масштабные случаи незаконного пересечения границ, включая Италию, Германию и территорию Западных Балкан.

Напомним, что ряд европейских государств призвал приостановить Шенген с Испанией на фоне ситуации в испанской Сеуте. Почти 50 тысяч мигрантов из Марокко фактически взяли штурмом город, заполонив улицы и пляжи. Сейчас число беженцев составляет больше половины населения Сеуты.

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