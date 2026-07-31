От седана до мусоровоза: «Автотор» привез на ВДНХ три электронных платформы будущего

В течение всех дней фестиваля посетители могут не только осмотреть технику, но и получить консультации по сервисным регламентам. Автомобилестроительное предприятие делает акцент на развитие сервисной сети, чтобы владельцы электромобилей могли обслуживаться без проблем. Финансовую поддержку покупателям оказывает банк ВТБ, а вопросы зарядки курирует сеть PUNKT E, которая проведет серию розыгрышей для гостей. Как подчеркивают в компании, участие в таком мероприятии — это вклад в формирование культуры электромобильности и доверия к российскому инженерному продукту.