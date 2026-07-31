От седана до мусоровоза: «Автотор» привез на ВДНХ три электронных платформы будущего

Калининградский автопроизводитель «Автотор» выделился на фоне остальных участников не только количеством экспонатов, но и разнообразием их применения. Компания демонстрирует три серийных электрических автомобиля, каждый из которых построен на современной платформе с высокотехнологичными системами управления батареей.
АМБЕРАВТО А5 — это переднеприводный седан, начиненный электроникой. Создатели уделили особое внимание терморегуляции аккумуляторного блока, что критично для российского климата. Система рекуперации энергии позволяет повысить эффективность в городском цикле. Запас хода в 520 км по циклу CLTC достигается благодаря продуманной аэродинамике и энергоэффективному электродвигателю. Седан подойдет тем, кто хочет перейти на «зеленую» энергию, но не готов жертвовать динамикой и дальнобойностью.
Второй герой — EONYX Cargo, который уже окрестили «электрической газелью» нового поколения. Только он гораздо тише и экономичнее. Специалисты «Автотора» внедрили интеллектуальный контроллер, который адаптирует крутящий момент под загрузку, что особенно важно при развозке товаров по городу. Компактные габариты и небольшой радиус разворота позволяют легко маневрировать в условиях плотного трафика и ограниченного парковочного пространства.
Самым технически сложным экспонатом стал AMBERTRUCK EV75 в версии мусоровоза. Это первый опыт интеграции электрической силовой установки в тяжелую коммунальную машину на производственных мощностях «Автотора». Грузовик оснащен системой рекуперации при торможении, что дает дополнительную экономию энергии на маршрутах с частыми остановками. Инженеры компании отмечают, что такие решения помогают снизить эксплуатационные расходы муниципального транспорта до 40%.
В течение всех дней фестиваля посетители могут не только осмотреть технику, но и получить консультации по сервисным регламентам. Автомобилестроительное предприятие делает акцент на развитие сервисной сети, чтобы владельцы электромобилей могли обслуживаться без проблем. Финансовую поддержку покупателям оказывает банк ВТБ, а вопросы зарядки курирует сеть PUNKT E, которая проведет серию розыгрышей для гостей. Как подчеркивают в компании, участие в таком мероприятии — это вклад в формирование культуры электромобильности и доверия к российскому инженерному продукту.