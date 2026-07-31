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Поисковики нашли тело пропавшего у озера Селигер ученого МГУ

Тело пропавшего 26 июля на озере Селигер в Тверской области доцента кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ, заслуженного преподавателя МГУ Владимира Кржевова найдено.

Источник: РБК

Тело пропавшего 26 июля на озере Селигер в Тверской области доцента кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ, заслуженного преподавателя МГУ Владимира Кржевова найдено.

Об этом сообщили РБК в поисковом отряде «Сова».

«Кржевов Владимир Сергеевич найден в Осташковском районе пешей группой ВПСО “Сова” сегодня, на пятые сутки поиска. К сожалению, помочь Владимиру Сергеевичу мы не могли», — говорится в сообщении.

Владимир Кржевов пропал 26 июля в районе озера Селигер в Тверской области. По данным поискового отряда «Сова», 77-летний доцент МГУ ушел в лес и не вернулся. В его поисках участвовали волонтеры, сотрудники МЧС, местные жители, кинологи с собаками и беспилотники.

Владимир Кржевов — кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии и философии истории, родился в 1949 году. В 1977 году окончил философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, где и работал с 1989 года.

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