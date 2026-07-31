В Тверской области обнаружено тело пропавшего доцента МГУ Кржевова

Как писал сайт KP.RU, в минувшее воскресенье в Тверской области пропал 77-летний ученый МГУ Владимир Кржевов. Мужчина отдыхал в пансионате на берегу озера Селигер. Там его и видели в последний раз — выходящим из корпуса. Поисковики высказывали сомнение, что Кржевов мог бы далеко уйти, поскольку он хромал на одну ногу и передвигался с тростью.