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В Тверской области обнаружено тело пропавшего доцента МГУ Кржевова

Ученый Кржевов пропал на озере Селигер 26 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Тверской области нацдено тело пропавшего 26 июля на озере Селигер доцента кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ, заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Владимира Кржевова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Недалеко от санатория нашли тело», — сказал собеседник агентства.

Как писал сайт KP.RU, в минувшее воскресенье в Тверской области пропал 77-летний ученый МГУ Владимир Кржевов. Мужчина отдыхал в пансионате на берегу озера Селигер. Там его и видели в последний раз — выходящим из корпуса. Поисковики высказывали сомнение, что Кржевов мог бы далеко уйти, поскольку он хромал на одну ногу и передвигался с тростью.

Источник в экстренных службах отметил, что основная версия пропажи ученого довольно банальная: пожилой человек вышел на прогулку и ему стало плохо.