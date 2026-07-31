В Тверской области обнаружено тело пропавшего доцента МГУ Кржевова

В Тверской области нацдено тело пропавшего 26 июля на озере Селигер доцента кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ, заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Владимира Кржевова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Недалеко от санатория нашли тело», — сказал собеседник агентства.
Как писал сайт KP.RU, в минувшее воскресенье в Тверской области пропал 77-летний ученый МГУ Владимир Кржевов. Мужчина отдыхал в пансионате на берегу озера Селигер. Там его и видели в последний раз — выходящим из корпуса. Поисковики высказывали сомнение, что Кржевов мог бы далеко уйти, поскольку он хромал на одну ногу и передвигался с тростью.
Источник в экстренных службах отметил, что основная версия пропажи ученого довольно банальная: пожилой человек вышел на прогулку и ему стало плохо.