Резервисты «БАРС-НН» получили 45 спецмашин для защиты Нижегородской области

Резервистам отряда «БАРС-НН» передали 45 единиц специальной техники для защиты Нижегородской области. Техника будет использоваться как во время учебных мероприятий, так и при выполнении задач по защите воздушного пространства, сообщил губернатор Глеб Никитин.
«Уверен, она сослужит защитникам нижегородского неба хорошую службу — и в учении, и на боевом дежурстве», — отметил Глеб Никитин.
Губернатор подчеркнул, что работа по развитию «БАРС-НН» будет продолжена. Региональные власти планируют и дальше оказывать поддержку резервистам и их семьям.
«Сделаем всё, чтобы “барсы” и их семьи чувствовали постоянную поддержку и заботу от государства», — заявил глава области.
Напомним, резервисты «БАРС-НН» проходят службу только на территории Нижегородской области без направления в зону СВО. Они могут совмещать ее с основной работой, сохраняя рабочее место и среднюю заработную плату. Кроме денежного довольствия Минобороны России, предусмотрена ежемесячная региональная выплата в размере 50 тысяч рублей, а также дополнительные меры социальной поддержки для самих резервистов и членов их семей.