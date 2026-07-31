Резервисты «БАРС-НН» получили 45 спецмашин для защиты Нижегородской области

Напомним, резервисты «БАРС-НН» проходят службу только на территории Нижегородской области без направления в зону СВО. Они могут совмещать ее с основной работой, сохраняя рабочее место и среднюю заработную плату. Кроме денежного довольствия Минобороны России, предусмотрена ежемесячная региональная выплата в размере 50 тысяч рублей, а также дополнительные меры социальной поддержки для самих резервистов и членов их семей.