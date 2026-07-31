На Украине насильно мобилизовали блогера Зипулю с задержкой

21 июля украинские СМИ сообщили, что актер и режиссер Евгений Бушмакин погиб в зоне проведения специальной военной операции после того, как его задержали и мобилизовали вблизи его дома. В тот же день стало известно, что при попытке мобилизации украинец стал защищаться от сотрудников ТЦК с помощью тесака.