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На Украине насильно мобилизовали блогера Зипулю с задержкой

На Украине насильно мобилизовали в ряды Вооруженные силы Украины (ВСУ) блогера Андрея Зипулю, несмотря на его проблемы с психическим развитием. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили близкие мужчины в его личном блоге.

На Украине насильно мобилизовали в ряды Вооруженные силы Украины (ВСУ) блогера Андрея Зипулю, несмотря на его проблемы с психическим развитием. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили близкие мужчины в его личном блоге.

— Андрея незаконно мобилизовали! «Прошел» ВВК (военная врачебная комиссия — прим. «ВМ») за пять минут — годен. Сейчас он уже не в Киеве, — говорится в публикации.

Близкие блогера добавили, что Зипуля учился в интернате для детей с задержкой психического развития, но не смог оформить инвалидность по неизвестным причинам.

25 июля сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) вместе с двумя полицейскими мобилизовал мужчину прямо в вестибюле киевского метрополитена. Его прижали к стене, скрутили руки за спиной, вывели из вестибюля и посадили в автомобиле.

21 июля украинские СМИ сообщили, что актер и режиссер Евгений Бушмакин погиб в зоне проведения специальной военной операции после того, как его задержали и мобилизовали вблизи его дома. В тот же день стало известно, что при попытке мобилизации украинец стал защищаться от сотрудников ТЦК с помощью тесака.

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