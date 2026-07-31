Школьник из Шотландии поймал рыбу весом вдвое больше него и установил рекорд

В Шотландии 14-летний Генри Ральф поймал ската весом 88 килограммов, что вдвое больше его собственного веса, тем самым установив неофициальный рекорд. Об этом сообщила газета Daily Mail.
— Я был просто потрясен ее размером. После я, конечно, устал, пришлось посидеть, но через какое-то время был готов ловить следующую, — сказал подросток.
Предполагается, что этот скат — самая крупная рыба, когда-либо пойманная ребенком в Великобритании. Однако рекорд школьника не был зарегистрирован, поскольку такой категории официально нет, передает издание.
В начале июля на мысе Свободном на Сахалине местный рыбак по имени Павел рассказал, что выловил гигантского тунца, вес которого оценивается в 100−120 килограммов. Он отметил, что не станет продавать рыбу, и добавил, что планирует поделиться гигантским уловом с близкими и друзьями.
Ранее рыболов Джастин Браун из американского штата Индиана поймал длинноносого панцирника весом 10,8 килограмма, установив новый рекорд штата: показатели рыбы превзошли прежнего рекордсмена почти на 700 граммов.