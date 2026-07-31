Школьник из Шотландии поймал рыбу весом вдвое больше него и установил рекорд

В начале июля на мысе Свободном на Сахалине местный рыбак по имени Павел рассказал, что выловил гигантского тунца, вес которого оценивается в 100−120 килограммов. Он отметил, что не станет продавать рыбу, и добавил, что планирует поделиться гигантским уловом с близкими и друзьями.