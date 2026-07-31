Юрист рассказал, можно ли Лерчек выезжать за границу

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденный условно на пять лет, нельзя будет выезжать за границу без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией, если на нее возложат такую обязанность, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.