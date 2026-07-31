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Юрист рассказал, можно ли Лерчек выезжать за границу

Липин: условный срок Лерчек сам по себе не влечет запрета на выезд за границу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденный условно на пять лет, нельзя будет выезжать за границу без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией, если на нее возложат такую обязанность, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

Суд в Москве в пятницу приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, также он оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей.

Липин объяснил, что условное осуждение не влечет автоматического запрета на выезд за границу, но такая возможность зависит от ограничений, установленных судом или законом.

«Если суд либо уголовно-исполнительная инспекция возложат обязанность не покидать определенную территорию без разрешения, для поездки потребуется соответствующее согласование», — сказал собеседник агентства.

Также, добавил Липин, ограничения могут возникнуть и по другим основаниям, например, в рамках исполнительного производства при неисполнении судебных решений.

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