В Калининградской области назвали численность врачей и медперсонала

В медицинских организациях Калининградской области на конец 2025 года работало 5496 врачей всех специальностей и 8892 человек среднего медицинского персонала. Такие данные приводит Калининградстат.
В структуре численности врачей первое место занимают врачи терапевтического профиля (25,1%), на втором месте — стоматологи (12,3%), а на третьем — врачи хирургического профиля (10,8%).
Среди среднего медперсонала основную долю занимают медсестры (74,1%), на втором месте — фельдшеры (10,8%), а на третьем — фельдшеры-лаборанты (4%).
«Штатная численность медицинского персонала во всех организациях здравоохранения составляла 18999 единиц, из них заняты 16120 единиц. В медицинских организациях области работало 5496 врачей всех специальностей и 8892 человек среднего медицинского персонала. Обеспеченность врачами по сравнению с 2024 годом увеличился на 3,7%, средним медицинским персоналом на 6,5%», — отмечает Калининградстат.
Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года в регион удалось привлечь около 400 медицинских специалистов. Речь идет как о выпускниках-целевиках медицинских вузов и колледжей, так и о сотрудниках, переехавших из других регионов и стран. «Даже из других стран — девять специалистов трудоустроены в наши медицинские организации», — отметил министр здравоохранения Сергей Дмитриев.
Беспрозванных поручил минздраву в течение месяца представить дополнительные предложения по сокращению кадрового дефицита.