Солнечное затмение и самый яркий звездопад лета: какие астрономические явления можно увидеть в августе

12 августа состоится полное солнечное затмение. В Калининграде увидеть астрономическое явление можно будет лишь частично. Перед заходом Солнца за горизонт тень скроет лишь небольшой край его диска. А вот тем, кто окажется в этот момент на полуострове Таймыр, повезёт. Ведь по местному времени событие произойдёт в полночь, но при этом в самый разгар полярного дня.