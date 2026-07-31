Солнечное затмение и самый яркий звездопад лета: какие астрономические явления можно увидеть в августе

Август у астрономов считается самым богатым на звёздные события месяцем. Об этом напомнили специалисты Московского планетария.
12 августа состоится полное солнечное затмение. В Калининграде увидеть астрономическое явление можно будет лишь частично. Перед заходом Солнца за горизонт тень скроет лишь небольшой край его диска. А вот тем, кто окажется в этот момент на полуострове Таймыр, повезёт. Ведь по местному времени событие произойдёт в полночь, но при этом в самый разгар полярного дня.
Зато на следующую ночь условия для любования самым ярким звездопадом будут идеальными: Луна примет фазу новолуния и не помешает наблюдению метеоров. 13 августа в 5 утра, ожидается до 100 метеоров в час в зените. Таким космическим фейерверком напомнит о себе метеорный поток из созвездия Персей — Персеиды.
Предварять галактический спектакль будет парад планет. Перед рассветом, звездопад Персеиды будут сопровождать: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.
«Эти шесть планет, постепенно следуя друг за другом, будут появляться над северо-восточным горизонтом вот в такой последовательности: Нептун (после 20:30), Сатурн (20:45), Уран (22:00), Марс (23:30), Меркурий (02:30) и Юпитер (04:55). Сатурн и Марс будут видны невооружённым глазом, Уран и Нептун — в телескоп, а Меркурий с Юпитером появятся незадолго до восхода Солнца и будут видны лишь в течение часа у северо-восточного горизонта, постепенно теряясь в ярких лучах восходящего Солнца», — рассказали астрономы.
Астрономы БФУ сняли сверхновую звезду, которая сияет ярче целой галактики.