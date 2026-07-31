Пионерлагерь, глухая тайга и жуткая больница: топ-6 российских мистических сериалов

Сериал, основанный на романе Алексея Иванова, переносит зрителя в пионерлагерь «Буревестник» 1980-х годов. Пока вся страна прикована к экранам, следя за Олимпиадой-80, в лагере творится необъяснимое. По ночам дети исчезают и возвращаются уже совсем другими. Увлеченные летней свободой и друг другом вожатые пропускают момент, когда в их отрядах начинают сбываться зловещие пионерские страшилки, а лагерное начальство упорно не желает ничего замечать. Распутывать тайны «Буревестника» выпадает на долю мальчика Валерки и вожатого Игоря. И начать им придется с непростого вопроса: остался ли в лагере хотя бы один человек, заслуживающий доверия.