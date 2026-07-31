Число самозанятых в России за год выросло более чем на 3 млн человек

Численность самозанятых в России увеличилась более чем на 3 млн человек — до 16,8 млн. За год реестр пополнялся в среднем на 8,4 тыс. человек ежедневно, что сделало режим НПД одним из самых быстрорастущих форматов легальной занятости. Такой вывод можно сделать из статистики сервиса «Самозанятость. онлайн» (есть у «Ъ»), основанной на данных ФНС на 30 июня 2025 и 2026 годов. «Ъ» также направил запрос в ФНС.