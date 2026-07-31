Суд приговорил блогера Лерчек к пяти годам лишения свободы условно

Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной, ее бывшего мужа Артема Чекалина и делового партнера пары Романа Вишняка было возбуждено в 2024 году. По версии следствия, фигуранты в 2021—2022 годах вывели из России в ОАЭ по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) 251,6 млн руб., полученных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». При этом, как установило следствие, вопреки российскому законодательству супруги Чекалины не уведомили ФНС об открытии счетов в иностранной юрисдикции. А операции по переводу за границу полученных от клиентов за фитнес-марафоны средств фигуранты, по данным МВД, проводили как покупку неких информационных продуктов.