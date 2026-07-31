Политолог Блохин: Украине нужны от США ракеты Patriot, а не лицензия

Также в этот день СМИ сообщили, что во время встречи с Зеленским Трамп отказал ему в просьбе передать 300 ЗРК Patriot на зиму. Кроме того, он не ответил на просьбу украинского лидера разрешить использование спутниковой сети Starlink для нанесения ударов вглубь территории России.