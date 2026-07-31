Политолог Блохин: Украине нужны от США ракеты Patriot, а не лицензия

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решения о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет Patriot. По словам американского лидера, он «не уверен», что Вашингтон пойдет на такой шаг. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил заявление главы Белого дома.
По словам политолога, президент Украины Владимир Зеленский мог сделать акцент на поставках готовых ракет, а не на передаче лицензии. Эксперт отметил, что украинскому лидеру нужен готовый продукт, который можно сразу применить в боевых действиях.
— Лицензия на Patriot — это «игра вдолгую». Киеву придется создавать производственные мощности. Более того, их нужно будет как-то сохранить в условиях военных действий. Все это пока представляется нереальным, — цитируют Блохина Новости Mail.
31 июля Дональд Трамп также заявил, что Штаты не разрешали Украине производить ЗРК Patriot. Он отметил, что стране нужно быть очень осторожной, если она позволяет кому-либо производить свое передовое оружие.
Также в этот день СМИ сообщили, что во время встречи с Зеленским Трамп отказал ему в просьбе передать 300 ЗРК Patriot на зиму. Кроме того, он не ответил на просьбу украинского лидера разрешить использование спутниковой сети Starlink для нанесения ударов вглубь территории России.