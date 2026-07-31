В Зеленоградске закрыли спуск к пляжу в районе улицы Первомайской. Ограничения связаны с ремонтными работами. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
«В связи с ремонтными работами временно закрыт спуск к пляжу № 10 с улицы Первомайской. Просим отнестись с пониманием и не использовать данный спуск, так как это может быть опасно», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что на пляж можно пройти другими путями. Ближайшие из них — спуски «Локомотив» и «Спортплощадка».