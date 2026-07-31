Сергей Собянин рассказал о строительстве нового корпуса Курчатовской школы

В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы завершается строительство нового учебного корпуса Курчатовской школы. Первых учеников современное здание на Волоколамском шоссе должно принять 1 сентября этого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».
«Курчатовская школа — одна из сильных инженерных школ в нашем городе. Благодаря взаимодействию с Курчатовским центром идет обмен знаниями, технологиями. Дети бывают в Курчатовском институте. Инженеры и научные сотрудники приезжают в школу и преподают — получается серьезное взаимодействие, поэтому реально можно здесь подготовиться и дальше двигаться по научному пути», — сказал Сергей Собянин.
Возведение пятиэтажного здания площадью 16,5 тысячи квадратных метров ведется за счет инвестора, который безвозмездно передаст его городу. Учебный корпус на 815 мест спроектирован с применением BIM-технологий. Архитектура создает эффект парящего здания. Фасад облицуют алюминием и стеклом, а на кровле разместят террасу со смотровой площадкой и озеленением. Внутри пространство обустроено по принципу школы-города с просторными «улицами» и многоуровневым атриумом-амфитеатром. На прилегающей территории оборудуют спортивное ядро, встроенное в естественный рельеф.
Новый корпус станет важной частью комплекса Курчатовской школы, включающего 19 зданий. Сегодня здесь обучаются свыше 5,3 тысячи детей. Учреждение реализует проекты «Инженерный класс», «Медицинский класс», «Медиакласс» и «Математическая вертикаль». Школа активно сотрудничает с ведущими вузами столицы и НИЦ «Курчатовский институт», готовя ребят к выбору профессии. Для учеников проводят профильные экскурсии, лекции и встречи с молодыми учеными. По итогам 2024/2025 учебного года школа вновь вошла в топ-20 лучших образовательных учреждений города и стала лауреатом гранта мэра Москвы первой степени. Выпускники традиционно демонстрируют блестящие результаты на ЕГЭ и Всероссийской олимпиаде школьников.
Строительство новой школы является частью масштабной работы по развитию района Покровское-Стрешнево, где проживают более 68 тысяч человек. В рамках улучшения транспортной доступности сюда пришло наземное метро: открыты станции Трикотажная, Тушинская и вокзал Щукинская в составе МЦД-2. Завершена комплексная реконструкция Волоколамского шоссе и обновлена развязка с МКАД, что позволило разгрузить вылетную магистраль. Для пешеходов построены подземные переходы, организованы новые маршруты наземного транспорта и современные остановки.
Особое внимание город уделяет созданию комфортной среды. В районе проведена масштабная реабилитация природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево». Территория была условно разделена на пять тематических зон, а историко-культурная часть с ансамблем старинной усадьбы максимально бережно отреставрирована. Также благоустроены живописные набережные вдоль Москвы-реки и Сходненского канала, появились современные зоны отдыха для жителей.
Знаковым событием для столичного здравоохранения стало открытие новейшего лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы № 1. Параллельно модернизируется амбулаторное звено, строятся новые объекты образования и спорта, среди которых многофункциональный комплекс «Чкалов Арена». Успешно реализуется программа реновации: в нее включено 48 домов, свыше 8 тысяч жителей переедут в новые квартиры. Два современных жилых комплекса уже переданы под заселение.