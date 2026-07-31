Сергей Собянин рассказал о строительстве нового корпуса Курчатовской школы

Возведение пятиэтажного здания площадью 16,5 тысячи квадратных метров ведется за счет инвестора, который безвозмездно передаст его городу. Учебный корпус на 815 мест спроектирован с применением BIM-технологий. Архитектура создает эффект парящего здания. Фасад облицуют алюминием и стеклом, а на кровле разместят террасу со смотровой площадкой и озеленением. Внутри пространство обустроено по принципу школы-города с просторными «улицами» и многоуровневым атриумом-амфитеатром. На прилегающей территории оборудуют спортивное ядро, встроенное в естественный рельеф.