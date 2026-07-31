Wildberries не возместит продавцам потери от террористических атак на склады

Она добавила, что в Сети появилось много мошенников и недобросовестных юристов, которые пытаются воспользоваться ситуацией и предлагают свои услуги продавцам. В связи с этим Ким призвала партнеров доверять только официальным каналам коммуникаций, РВБ и государству, а также подчеркнула, что в текущей ситуации только они смогут помочь им, передает Telegram-канал основательницы Wildberries.