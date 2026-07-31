Wildberries не возместит продавцам потери от террористических атак на склады

Террористические атаки на склады Wildberries являются обстоятельствами непреодолимой силы и, согласно законодательству, эти потери не подлежат возмещению. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила основательница маркетплейса и глава компании РВБ Татьяна Ким.
— Террористические атаки наших складов являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеют значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению, — подчеркнула предпринимательница.
Она добавила, что в Сети появилось много мошенников и недобросовестных юристов, которые пытаются воспользоваться ситуацией и предлагают свои услуги продавцам. В связи с этим Ким призвала партнеров доверять только официальным каналам коммуникаций, РВБ и государству, а также подчеркнула, что в текущей ситуации только они смогут помочь им, передает Telegram-канал основательницы Wildberries.
30 июля Wildberries завершил второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали при атаках на логистические объекты компании. Во второй этап выплат вошли примерно 97 тысяч предпринимателей.