Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries не возместит продавцам потери от террористических атак на склады

Террористические атаки на склады Wildberries являются обстоятельствами непреодолимой силы и, согласно законодательству, эти потери не подлежат возмещению. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила основательница маркетплейса и глава компании РВБ Татьяна Ким.

Террористические атаки на склады Wildberries являются обстоятельствами непреодолимой силы и, согласно законодательству, эти потери не подлежат возмещению. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила основательница маркетплейса и глава компании РВБ Татьяна Ким.

— Террористические атаки наших складов являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеют значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению, — подчеркнула предпринимательница.

Она добавила, что в Сети появилось много мошенников и недобросовестных юристов, которые пытаются воспользоваться ситуацией и предлагают свои услуги продавцам. В связи с этим Ким призвала партнеров доверять только официальным каналам коммуникаций, РВБ и государству, а также подчеркнула, что в текущей ситуации только они смогут помочь им, передает Telegram-канал основательницы Wildberries.

30 июля Wildberries завершил второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали при атаках на логистические объекты компании. Во второй этап выплат вошли примерно 97 тысяч предпринимателей.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше