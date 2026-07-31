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В Волгограде продолжается ликвидация пожара на складе Wildberries

В Волгограде продолжаются работы по ликвидации возгорания на складе Wildberries.

В Волгограде продолжаются работы по ликвидации возгорания на складе Wildberries. Ранее обеспокоенные волгоградцы предположили, что рядом со складом образовались новые очаги. Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области заявили об отсутствии иных пожаров.

Напомним, складской объект был атакован ночью 31 июля украинскими БПЛА. В результате вспыхнул пожар. Оперативные службы незамедлительно приступили к тушению, были использованы дополнительные водовозки.

Волгоградцы наблюдали черные клубы дыма и жаловались на неприятный запах. В Роспотребнадзоре по результатам исследования воздуха подтвердили загрязнение окружающей среды. Так, утром в жилом массиве Дзержинского района количество взвешенных веществ превышало норму в 1,5 — 2 раза. К 14:30 все показатели уже пришли в норму.

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