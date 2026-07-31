Адвокат Лерчек назвал «нерешенные вопросы» после приговора

В марте материалы ее дела суд выделил в отдельное производство и приостановил рассмотрение из-за выявленного у блогера онкологического заболевания. Тогда же ей отменили домашний арест, заменив его запретом определенных действий. Позднее гособвинение обратилось в суд с просьбой возобновить рассмотрение уголовного дела в отношении Чекалиной, сославшись на данные Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина. В них указано, что медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке в суд, участию в судебных заседаниях, у Чекалиной нет.