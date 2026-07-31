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Адвокат Лерчек назвал «нерешенные вопросы» после приговора

Адвокат блогера Лерчек счел спорными моментами приговора запрет на использование интернета и методику расчета суммы штрафа. Защита планирует запросить разъяснение решения суда.

Источник: РБК

После объявления приговора блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) остались нерешенные или не разрешенные «надлежащим образом» вопросы, рассказал в эфире Радио РБК ее адвокат Константин Третьяков.

«В первую очередь это касается запрета на использование интернет-сайтов, интернет-платформ и информационно-телекоммуникационных сетей, поскольку совершенно понятно, что для Валерии это очень важная часть ее жизни», — указал он.

Кроме того, по словам адвоката, уголовно-правовой запрет подразумевает прямую причинно-следственную связь между совершенным преступлением и той деятельностью, которой запрещено заниматься. «Здесь такой связи нет. Здесь вопрос, касающийся валютных операций, перечисления денежных средств, на счета нерезидентов. Это другая сфера», — заявил Третьяков.

По этой причине запрет «выглядит странно»: «Как правило, в суде бывает, например, ограничение, запрет заниматься врачебной деятельностью, запрет заниматься педагогической деятельностью. Вот такой запрет на использование интернета — в этой части мы, скорее всего, будем обращаться за разъяснением судебного решения».

Еще один вопрос, вызывающий вопросы защиты Чекалиной, — это то, каким образом был исчислен штраф, добавил адвокат. Речь идет не о методике, а о том, какую сумму и тот ли вид доходов взяли в расчет и «насколько правильно» ее подсчитали.

Ранее 31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Лерчек к пяти годам условно по делу о незаконных валютных операциях. Кроме того, ее оштрафовали на сумму свыше 760 млн руб. и запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, на три года.

30 июля Гагаринский суд Москвы возобновил рассмотрение вопроса об изменении Чекалиной меры пресечения.

В марте материалы ее дела суд выделил в отдельное производство и приостановил рассмотрение из-за выявленного у блогера онкологического заболевания. Тогда же ей отменили домашний арест, заменив его запретом определенных действий. Позднее гособвинение обратилось в суд с просьбой возобновить рассмотрение уголовного дела в отношении Чекалиной, сославшись на данные Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина. В них указано, что медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке в суд, участию в судебных заседаниях, у Чекалиной нет.

Просьбу объяснили нарушением избранной меры пресечения, поскольку Лерчек совершила поездку в Петербург. Кроме того, неназванный источник агентства ТАСС в правоохранительных органах обратил внимание, что изъятый у блогера загранпаспорт «находится у нее на руках, что дает ей возможность скрыться от суда и следствия за границей».

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