В ЕС предупредили о риске масштабных природных пожаров по всей Европе

Европейский союз (ЕС) предупредил о серьезной угрозе распространения природных пожаров на всей территории Европы. Об этом сообщила газета Financial Times.
Глава подразделения координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер заявила, что при сохранении аномальной жары и при недостатке сил для тушения «вся Европа будет в огне».
По словам специалистов, наиболее уязвимыми регионами являются Греция, Италия, а также отдельные части Центральной Европы, передает издание.
28 июля немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что страны ЕС больше не могут применять вертолеты Ка-32 российского производства для тушения лесных пожаров после вступления в силу 21-го пакета санкций против России.
25 июля власти Испании рекомендовали жителям Мадрида избегать нахождения на улице из-за лесных пожаров, которые бушуют в одноименном автономном сообществе, а также в провинции Авила. Как заявила министр здравоохранения Моника Гарсия, качество воздуха в столице на данный момент плохое.