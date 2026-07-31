В Северной Африке и на Ближнем Востоке выбросы CO2 недооцениваются на 30%

Многие из этих неточностей связаны с тем, что в процессе извлечения нефти и газа в атмосферу выбрасывается множество углеводородов, часть которых также сжигается в газовых факелах для обеспечения безопасности добывающей и перерабатывающей промышленности. Профессор Лю Чжу и его коллеги обратили внимание на то, что эти процессы, а также другие формы сжигания ископаемого топлива, сопровождаются выделением в атмосферу двуокиси азота (NO2).