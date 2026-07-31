В Северной Африке и на Ближнем Востоке выбросы CO2 недооцениваются на 30%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Китайские и европейские климатологи открыли свидетельства того, что объем выбросов углекислого газа в Северной Африке и на Ближнем Востоке недооценивается примерно на 30%, что связано с плохим учетом различных типов выбросов, связанных с добычей нефти и газа. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
«Мы разработали альтернативный подход для оценки выбросов парниковых газов в странах Африки и Ближнего Востока, основанный на базе спутниковых наблюдений за выбросами еще одного газа — двуокиси азота. Проведенные при его помощи замеры показывают, что текущие оценки выбросов в этих двух важных нефтедобывающих регионах сейчас занижены примерно на треть», — говорится в публикации.
Как отмечают авторы этого открытия, группа исследователей под руководством профессора Университета Циньхуа (Китай) Лю Чжу, сейчас для оценки объемов выбросов в странах Африки и Ближнего Востока климатологи используют несколько косвенных показателей, в том числе статистику потребления энергии. Подобные расчеты крайне сложно проводить и проверять, что не позволяет точно сказать, как много СО2, метана и других парниковых газов попадает в атмосферу.
Многие из этих неточностей связаны с тем, что в процессе извлечения нефти и газа в атмосферу выбрасывается множество углеводородов, часть которых также сжигается в газовых факелах для обеспечения безопасности добывающей и перерабатывающей промышленности. Профессор Лю Чжу и его коллеги обратили внимание на то, что эти процессы, а также другие формы сжигания ископаемого топлива, сопровождаются выделением в атмосферу двуокиси азота (NO2).
Еще в 2017 году для замеров концентрации этого газа на орбиту был выведен европейский зонд Sentinel-5P, на борту которого установлен спектрометр TROPOMI, способный замерять доли десятков различных газов в тропосфере Земли. Ученые воспользовались собранными им данными для вычисления объема выбросов СО2 в странах Африки и Ближнего Востока, измерив типичные для них концентрации NO2 в 2019—2024 годах.
Последующие расчеты показали, что страны Северной Африки и Ближнего Востока ежегодно выбрасывают в атмосферу порядка 0,8 и 3,6 млрд т углекислого газа, что примерно на 28% и 30% выше оценок, полученных из статистики потребления энергии. Эти выбросы сейчас не учитываются в моделях климата и международных документах, что существенным образом осложнит реализацию заложенных в этих соглашениях планов по декарбонизации мировой экономики, подытожили ученые.