Калинская проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Пятая ракетка турнира Калинская не смогла навязать борьбу лидеру посева. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Пегулы, которая уверенно провела оба сета. Россиянка, занимающая 20-ю строчку мирового рейтинга, пока не имеет в активе титулов WTA, хотя её лучшие результаты связаны с четвертьфиналами Australian Open и Roland Garros.