Пермский учёный назвал 2026 год экстремальным для огородных растений

«При избытке влаги в почве растения не хватает кислорода, их корни начинают загнивать, и это приводит к ослаблению очень сильному этих растений, но иногда даже и гибели. Переувлажнение не так страшно корнеплодам — моркови, свёкле, кабачкам. А вот у картофеля ботва у некоторых рано посаженных сортов уже почернела, на ней развилась фитофтора. Такие сорта уже пора выкапывать», — уточнил эксперт.