Пермский учёный назвал 2026 год экстремальным для огородных растений

Учёный из пермского университета назвал 2026 год экстремальным для растений на огородах.
Сезон начался с многоснежной, но не суровой зимы, что привело к весенним подтоплениям участков. Стоячая вода вызвала кислородное голодание корней, их загнивание и общее ослабление или гибель растений. Лето характеризуется сменой засух проливными дождями. Переувлажненная почва при жаре уплотняется, блокируя доступ кислорода к корням рассказал в эфире радио SPUTNIK-Пермь, директор Ботанического сада ПГНИУ, ученый-биолог Сергей Шумихин.
«При избытке влаги в почве растения не хватает кислорода, их корни начинают загнивать, и это приводит к ослаблению очень сильному этих растений, но иногда даже и гибели. Переувлажнение не так страшно корнеплодам — моркови, свёкле, кабачкам. А вот у картофеля ботва у некоторых рано посаженных сортов уже почернела, на ней развилась фитофтора. Такие сорта уже пора выкапывать», — уточнил эксперт.
Он рекомендовал провести профилактическую обработку фунгицидами за 2 недели до уборки картофеля, если ботва зелёная. Но при первых признаках болезни (тёмные пятна, пожелтение) обрабатывать немедленно. А ранние сорта уже пора выкапывать.
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