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Трамп: США и Иран все еще могут заключить мирную сделку

Трамп заявил, что США теряют верну в иранские власти, но все еще допускают заключение мира.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты и Иран еще могут заключить мирную сделку, несмотря на возобновление боевых действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.

«Да, можно», — пояснил глава Белого дома, комментируя возможность достижения сделки между Вашингтоном и Тегераном на фоне предыдущих высказываний самого президента.

Трамп также отметил, что «теряет веру» в иранские власти, которые якобы искажают суть продолжающихся споров о сделке между сторонами конфликта. При этом глава Белого дома заверил, что США хотят победить в войне, а дела у американской армии якобы идут хорошо.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона вновь нанести удары по испанской территории. При этом президент подчеркнул, что США продолжают выяснять, возможна ли договоренность между странами.

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