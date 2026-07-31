Трамп: США и Иран все еще могут заключить мирную сделку

«Да, можно», — пояснил глава Белого дома, комментируя возможность достижения сделки между Вашингтоном и Тегераном на фоне предыдущих высказываний самого президента.
Трамп также отметил, что «теряет веру» в иранские власти, которые якобы искажают суть продолжающихся споров о сделке между сторонами конфликта. При этом глава Белого дома заверил, что США хотят победить в войне, а дела у американской армии якобы идут хорошо.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона вновь нанести удары по испанской территории. При этом президент подчеркнул, что США продолжают выяснять, возможна ли договоренность между странами.