Замоскворецкий суд избрал меру пресечения дочери Бориса Немцова

В Москве заочно арестовали Жанну Немцову. Дочь бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова стала фигуранткой уголовного дела об организации деятельности нежелательной иностранной структуры. Меру пресечения избрал Замоскворецкий районный суд столицы, сообщила его пресс-служба.
Жанне Немцовой инкриминируют часть 3 статьи 284.1 Уголовного кодекса РФ. Речь идет об организации работы иностранной или международной неправительственной организации, которую в России признали нежелательной.
Суд постановил заключить фигурантку под стражу на два месяца. Этот срок начнет исчисляться с момента, когда Немцову фактически передадут российским властям. По закону, это может произойти в рамках депортации, экстрадиции либо при задержании на территории РФ.
«Фонд Бориса Немцова за свободу» внесен Минюстом России в реестр нежелательных организаций в 2024 году. Эту структуру учредила сама Жанна Немцова. Организация имела российско-немецкий статус, занималась поддержкой образовательных программ, финансировала курсы повышения квалификации и проводила совместные мероприятия с участием обеих стран. Одной из заявленных целей фонда было продвижение европейских ценностей.
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