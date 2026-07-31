Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина готовы идти на договоренности в урегулировании конфликта. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос по ситуации на Украине.
«Думаю, Зеленский хочет заключить сделку. И, думаю, Путин хочет заключить сделку. Ну, никто не хочет идти на уступки. Но им обоим придется идти на уступки. Надо заключить сделку», — сказал Трамп.
Кроме того, американский лидер на встрече с главой киевского режима Зеленским настаивал на том, чтобы тот положил конец конфликту на Украине.
По словам Трампа, США не давали своего согласия на производство ракет-перехватчиков Patriot Украиной, с этим вопросом надо быть осторожным.
Также сообщалось, что власти США не выходили из процесса посредничества по разрешению кризиса на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что террористическая угроза от Киева должна быть полностью уничтожена.