В Японии разработали подавляющую смертельно опасные воспаления терапию

Так, проведенные учеными опыты на мышах показали, что введение пузырьков с этими жировыми молекулами подавляло «цитокинный шторм» в легких мышей с тяжелыми формами пневмонии, причем эти структуры благотворно воздействовали не только на иммунные тельца-макрофаги, но и на клетки самих дыхательных путей, что усиливало действие терапии. Схожим образом, как предполагают ученые, можно подавлять и другие фатальные формы воспалений, в том числе заражение крови, что повысит шансы на выживание у их носителей.